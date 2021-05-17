2021/05/17 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، ان الاستخبارات العسكرية، القت القبض على احد الارهابيين المتورطين باستهداف القوات الأمنية غربي الموصل.

وذكرت الخلية في بيان أن “مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من جهاز الامن الوطني، تمكنت من نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة القلعة مدخل قضاء تلعفر والقبض عليه، وهو احد العناصر الناشطة في داعش وعمل بصفة مقاتل وشارك بعدة عمليات ضد قواتنا الامنية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرها”.

واوضحت ان “العملية كانت استباقية ونفذت بعد توفر المعلومات المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول محاولة احد الارهابيين الدخول الى قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى”.

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