بدء المرحلة الاولى لغرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش الثلاثاء

2021/05/17 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد محور كرمسير لقوات البيشمركة محمود سنكاوي، بدء المرحلة الاولى غدا الثلاثاء لغرفة العمليات المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في حدود الموصل وكركوك وديالى ومخمور.

ونقلت فضائية (شعب كوردستان) عن سنكاوي قوله، "غدا الثلاثاء ستبدأ المرحلة الاولى لغرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي في حدود الموصل وكركوك وديالى ومخمور".

واضاف، ان "وفدا من رئاسة اقليم كوردستان ووزارة البيشمركة وقوات 70 زار محمور كرمسير وكولجو لتنظيم عملية مشتركة للبيشمركة والجيش العراقي.

وكانت العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني حسيبة عبد الله قالت في وقت سابق امس الاحد لـ PUKmedia، انهم ومنذ سنوات يطالبون بتشكيل غرفة تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها، الا ان الحكومة الاتحادية لم تعرب عن موافقتها بشكل جدي على تشكيل الغرفة.

واضافت، انه بعد هجمات داعش الاخيرة وسقوط ضحايا، وعدت الحكومة الاتحادية بالاسراع في العمل على تشكيل غرفة تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها، مشيرة الى انه اذا ما تم تنفيذ هذه الخطوة، فانه بالتاكيد سيكون لها تاثير ايجابي على تحسين الاوضاع الامنية في تلك المناطق.

وقالت عبد الله، انه من الضروري ان تعجل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في اتخاذ اجراءات تشكيل تلك الغرفة التنسيقية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الاخرى.

من جانبه، قال النائب في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال شكور لـ PUKmedia، انه مع الاسف، يتم الدفاع منذ سنوات عن تشكيل تلك الغرفة التنسيقية، الا انه لم يتم تشكيلها على ارض الواقع، مضيفا، ان هجمات داعش توسعت وهناك محاولة للتقارب بين اقليم كوردستان وبغداد.

واشار شكور الى انه يجب على وزارتي البيشمركة والدفاع الاتحادية تكثيف محاولاتهما لتنفيذ القرار الذي اصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتشكيل غرفة تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها، مضيفا، ان المحاولات لن تنتهي بتشكيل غرفة تنسيق مشتركة وانما يجب ان يستمر التنسيق وتشكيل تلك الغرفة، فضلا عن تشكيل قوات مشتركة وتنسيق عسكري واستخباري وعن طريق ذلك، يمكن ملء تلك الفراغات الامنية في المناطق المتنازع عليها بشكل جيد ومنع تحركات داعش في تلك المناطق.

PUKmedia خاص

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