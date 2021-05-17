كمين يطيح بارهابي قبل دخوله تلعفر

2021/05/17 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين المتورطين باستهداف القوات الأمنية غربي الموصل.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، انه بعملية استباقية نفذت بعد توفر المعلومات المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول محاولة احد الارهابيين الدخول الى قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.

واضاف البيان، حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من جهاز الامن الوطني من نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة القلعة مدخل قضاء تلعفر والقبض عليه، وهو احد العناصر الناشطة في داعش وعمل بصفة مقاتل وشارك بعدة عمليات ضد قواتنا الامنية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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