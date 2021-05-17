الربيعي: تحالف الفتح يقيم مؤتمره الاول لدعم المقاومة الفلسطينية الباسلة يوم السبت المقبل

2021/05/17 | 15:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث بأسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، محمود، الربيعي، اليوم الأثنين، عن عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاول لدعم ومساندة مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يقيمه تحالف الفتح اجتماعها الاول في مقر منظمة بدر ببغداد.وقال الربيعي في تصريح صحفي، ان “السبت المقبل سيشهد انطلاق اعمال المؤتمر الاول الداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني المجاهد […]

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