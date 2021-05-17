وزارة الداخلية توضح بشأن صرف المستحقات المالية المترتبة على العلاوات والترقيات

2021/05/17 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن صرف المستحقات المالية المترتبة على العلاوات والترقيات.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "زج اسم مفاصل الوزارة على أنها هي السبب بعدم صرف المستحقات المالية، هو اجحاف للجهود التي نبذلها من أجل انصاف العاملين في الوزارة".

واضاف ان "منح تلك المستحقات من أولويات الجهات المختصة بالوزارة"، مشيرا الى ان "الوزارة تسعى لمنح المستحقات المالية للعاملين، وجهودها متواصلة لمنح هذه الحقوق".

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