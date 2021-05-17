2021/05/17 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بدو أن الفنانة نادية العراقية، كانت تشعر بقرب أجلها، حيث أعلنت مع بداية شهر رمضان اعتكافها للمرة الأولى في حياتها، حيث كتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “أول مرة في حياتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إعتكاف وصلاة”..



تفاصيل الأيام الأخيرة بحياة الراحلة نادية العراقية المركز الخبري الوطني.

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