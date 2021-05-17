الغنام يوجه برفع سيطرة 'مهمة' في الانبار

2021/05/17 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات الانبار ، اليوم الاثنين ،عن رفع سيطرة متين في قضاء العامرية ضمن الحدود الفاصلة مع عمليات كربلاء.

وقال قائد عمليات الانبار ناصر الغنام في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان " قيادة عمليات الانبار تستمر بنهجها الواضح والمتمثل برفع كل مامن شأنه تقليل الاجراءات التي كانت سببا باعاقة حركة المواطنين".

واضاف " وجهنا برفع سيطرة متين في قضاء العامرية وتعزيز مواردها الى سيطرة الهريمات ضمن الحدود الفاصلة لقيادتنا مع عمليات كربلاء وذلك لتسهيل حركة مرور العجلات والمزارعين بعد استتباب الامن والاستقرار نتيجة التعاون المستمر بين القوات الأمنية والمواطنين".

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