محافظ ذي قار يصدر توجيها بخصوص نهر الفرات (وثيقة)

2021/05/17 | 15:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاثنين، ايقاف ترويج معاملات الاستثمار على ضفاف الفرات لاجل تنفيذ كورنيش الناصرية بشكل حديث وعصري.

وجاء في وثيقة حصل NRT عربية، على نسخة منها، (17 آيار 2021)، "من اجل تنفيذ كورنيش الناصرية بشكل حديث وعصري يليق بالمدينة وابنائها، تقرر ايقاف ترويج معاملات الاستثمار على ضفاف نهر الفرات المنطقة المحصورة من المنتزه الى الجسر الكونكريتي".

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