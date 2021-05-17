العراق: القبض على اخطر تاجر للعملة المزيفة وبحوزته مبلغ كبير (صورة)

2021/05/17 | 15:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على تاجر عملة مزيفة وبحوزته 160 الف دولار امريكي مزور في محافظة كركوك .

وقالت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 أيار 2021)، ان "مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بمحافظة كركوك والذي يتاجر بالعملة الاجنبية المزيفة".

واضاف البيان، ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد استدراجه ونصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وبحوزته 160 ألف دولار امريكي مزيف فئة 100 دولار".

وأوضح، أن "المتهم اعترف من خلال التحقيقات بأنه يقوم بتزوير العملة من خلال الطباعة بمنزله وبعد الانتقال لمحل سكناه تم ضبط الطابعة ومواد التزوير المستخدمة، فضلا عن قيامه بـ 3 عمليات نصب واحتيال على المواطنين بترويج وبيع لتلك العملة".

وأشار البيان إلى "تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

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