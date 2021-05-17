رياض محرز يكشف الفريق الذي يريد الاعتزال معه

2021/05/17 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” لهذا الموسم، هوية الفريق الذي يريد إنهاء مسيرته الكروية فيه.في حوار مطول مع شبكة RMC الفرنسية تحدث محرز عن مستقبله وما يفكر به بشأن مسيرته الكروية، فأجاب: “أشعر أنني بحالة جيدة في مانشستر سيتي، ليس لدي رغبة في البحث عن […]

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