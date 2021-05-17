الطرموز: بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء عكّاز الغازية في الانبار

2021/05/17 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الاثنين، إنشاء محطة كهربائية في القائم بقدرة 250 ميغاواط.

وقال الطرموز إن "الملاكات الهندسية تواصل جهودها من أجل إنجاز محطة كهرباء عكّاز الغازية في قضاء القائم، ضمن التوقيتات الرسمية"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "الأعمال تتضمن تثبيت المحولات الرئيسة والذاتية في المحطة، ومد قابلوات بالاضافة الى البدء بربط المحطة بمنظومات السيطرة والقدرة" مشيراً الى أن "المحطة تتضمن وحدتين كل وحداة منها بطاقة 125 ميغاواط، ليكون المجموع 250 ميغاواط".

وتابع الطرموز انه "تم انجاز العمل بالوحدة الأولى وتشغيلها تجريبياً "، موضحاً أن "من المعوقات التي تواجه المحطة عدم ربطها بالشبكة الوطنية بسبب تلكؤ الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية باجراءاتها بربطها بالوطنية".

وأكد الطرموز أن "هذه المحطة تعمل بالغاز وزيت الغاز".

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