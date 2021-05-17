عملية استباقية في الموصل.. القبض على احد عناصر ’داعش’ النشطة (صورة)

2021/05/17 | 16:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، القبض على "إرهابي" متورط باستهداف القوات الامنية في محافظة الموصل.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2021)، إنه "بعملية استباقية نفذت بعد توفر المعلومات المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول محاولة احد الارهابيين الدخول الى قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".

وأوضحت الخلية ان "مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من جهاز الامن الوطني تمكنت من نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة القلعة مدخل قضاء تلعفر والقبض عليه، وهو احد العناصر الناشطة في داعش وعمل بصفة مقاتل وشارك بعدة عمليات ضد قواتنا الامنية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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