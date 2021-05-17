بعد تخفيف القيود تدريجيا.. هذه أبرز وجهات سفر الأوروبيين والأميركيين

2021/05/17 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار اللقاحات في جميع أنحاء العالم، يرغب عدة مسافرين في التخطيط لرحلات سياحية بالعطلة الصيفية التي حرموا منها خلال فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لموقع "سي أن بي سي".

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