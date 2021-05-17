عاجل - شركة نفط البصرة تبدي رغبتها بشراء حصة شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة

2021/05/17 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ابدت شركة نفط البصرة، اليوم الاثنين، عن رغبتها بشراء حصة شركة اكسون موبيل في حقل، (غرب القرنة 1)، والتي تريد بيعها.

وقال معاون مدير عام الشركة لشؤون جولات التراخيص حسن محمد لـ (بغداد اليوم)، ان "الشركة تمتلك كوادر فنية ذات خبرة عالية المستوى، في جميع الحقول سيما في حقل غرب القرنة 1 الذي تعمل فيه شركة اكسون موبيل والتي تريد بيع حصتها بالحقل".

واوضح، انه "في حال شراء الشركة، حصة اكسون موبيل فستكون قادرة على تطوير الحقل لان كوادر نفط البصرة ومنذ عشر سنوات تعمل بالحقل واكتسبت خبرة كافية".

الا ان محمد اشار الى وجود "تحدي يواجه الشركة في عملية شراء حصة اكسون موبيل، متمثل بوجود شركات اجنبية تملك حصص بالحقل ربما ترفض عرض شركتنا لشراء الحصة من اكسون موبيل".

واضاف، ان "شركة اكسون موبيل تملك اكثر من 32 % من الحقل، مشيرا الى وجود مفاوضات بين الشركة واكسون موبايل لغرض اتمام عملية الشراء".

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