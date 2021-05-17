تشافي يقترب من قيادة برشلونة

2021/05/17 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقترب نجم برشلونة السابق، والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هرنانديز، من تولي مسؤولية الفريق الكاتالوني الموسم المقبل، خلفاً للهولندي رونالد كومان، الذي أكدت تقارير رحيله هذا الصيف، وفقاً لما كشفته اليوم الإثنين، صحيفة سبورت الرياضية.

ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تحرز تقدماً في المفاوضات مع تشافي، الذي يصل اليوم الإثنين إلى كاتالونيا لقضاء عطلته الصيفية.

وأكدت أنه حال توصل لابورتا لاتفاق مع تشافي، فستتم إقالة المدرب الهولندي.

ويستمر عقد تشافي (41 عاماً) مع السد القطري حتى 2023، لكنه يتضمن إمكانية فسخه حال تعاقد نادي برشلونة معه”، لذا فسيرحل مجاناً حال تقدم النادي الكاتالوني بعرض للاعب الدولي السابق لقيادته في المرحلة المقبلة.

يذكر أن موسم كومان الأول مع الفريق شهد تتويجه بكأس الملك، لكن أيضاً توديع مبكر لدوري الأبطال الأوروبي من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان، وأداء متخبط في “الليغا”، ليحل ثالثاً، ويفقد آماله في التتويج بها بعد فشله في الفوز خلال آخر ثلاث جولات.

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