خسارة كأس الاتحاد الإنجليزي لم تهز ثقة توخيل في تشيلسي

2021/05/17 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب تشيلسي، توماس توخيل، أنه لم يفقد الثقة في لاعبيه عقب الخسارة 0-1 من ليستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه سيستجمع قواه من أجل معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

قاد توخيل تشيلسي إلى نهائي دوري الأبطال، وساعده في التقدم بجدول الدوري الممتاز، عقب تسلم المهمة من فرانك لامبارد في يناير (كانون الثاني)، لكنه أصبح تحت ضغط عقب هزيمتين متتاليتين.

وبعد الخسارة المفاجئة من آرسنال الأسبوع الماضي، أصبح في رصيد تشيلسي 64 نقطة بالمركز الرابع، متقدماً بنقطة واحدة على ليفربول، مع تبقي مباراتين.

وأبلغ المدرب الألماني موقع تشيلسي الإلكتروني: “هذه المجموعة قوية، ولا يوجد سبب للتشكيك في اللاعبين، وبذلنا جهداً جيداً للتقدم من المركز العاشر للرابع، والوصول لنهائي كأس الاتحاد، ونهائي دوري الأبطال”.

وأضاف: “لدينا قوة كافية للتعامل مع هذه المواقف والتحديات وهذا ليس سهلاً، لكنه من الممتع، وهناك الكثير من الفرق تطاردنا”.

وسيستضيف تشيلسي منافسه ليستر صاحب المركز الثالث، غداً الثلاثاء، قبل زيارة أستون فيلا، في ختام الدوري.

وسيلتقي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال 29 مايو (آيار) في بورتو.

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