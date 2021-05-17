اقامة مراسم احياء ذكرى رحيل المناضل عادل مراد الثلاثاء

2021/05/17 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقام غدا الثلاثاء مراسم احياء الذكرى الثالثة لرحيل المناضل عادل مراد عضو الهيئة التاسيسية للاتحاد الوطني الكوردستاني والقيادي البارز لشعبنا، والوقوف دقيقة صمت وفاء وتقديرا لتاريخه المليئ بالنضال.

تقام المراسم في الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 18/5/2021 في مقبرة تلة سليم بك بالسليمانية.

مكتب العلاقات

الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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