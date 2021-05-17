2021/05/17 | 16:42 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 17 مايو 2021 | 04:38 مساءً | عدد القراءات : 4

كردستان تسجل 797 اصابة بكورونا و11 حالة وفاة

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، انها سجلت اليوم 797 اصابة بكورونا و879 حالة شفاء و11 وفاة توزعت كالاتي:

1.



شيكات: (7810 شيكات جديدة)

• (3383) اربيل

• (2494) سليماني

• (1177) دهوك

• (0) حلبجة

• (654) جارميان

• (102) انتفاضة

•

2.



وجه: (797 وجوه جديدة)

• (247) اربيل

• (307) سليماني

• (139) دهوك

• (0) حلبجة

• (83) جارميان

• (21) انتفاضة

3.



التعافي: (شفاء 879)

• (306) اربيل

• (163) سليماني

• (354) دهوك

• (10) حلبجة

• (43) جارميان

• (3) الانتفاضة

•

4.



حالة وفاة: (11 وفاة)

• (1) اربيل

• (6) سليماني

• (2) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) جارميان

• (1) انتفاضة

•الاحصائيات العامة:

واشارت الى ان" مجموع الحجر الصحي 21871 (21871 نجحت)، واختبار 1750335 (611859 اربيل ، 408682 سليمان، 715363 دهوك، 14431 حلبجة)

161327 (51172 اربيل ، 49787 سليماني، 56751 دهوك، 3617 حلبجة).

اما مجموع الشفاء فقد بلغت 144740 (45117 اربيل ، 43907 السليماني، 52500 دهوك، 3216 حلبجة).

وتحت العلاج 12419 (4912 اربيل 3977 سليماني 3276 دهوك 254 حلبجة).

وحالات الوفاة بلغت 4168 (1143 اربيل ، 1903 سليماني، 975 دهوك، 147 حلبجة).

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