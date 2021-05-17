2021/05/17 | 16:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع أمني في كربلاء لمناقشة و"مراجعة" نتائج التحقيق باغتيال الوزني والطائي ومشذوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أمني في كربلاء لمناقشة و"مراجعة" نتائج التحقيق باغتيال الوزني والطائي ومشذوب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أمني في كربلاء لمناقشة و"مراجعة" نتائج التحقيق باغتيال الوزني والطائي ومشذوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).