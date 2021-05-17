الصحة: لا توصيات جديدة بشأن حظر التجوال

2021/05/17 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم صدور توصيات جديدة بشأن الحظر بعد انتهاء الأسبوع الجاري.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الصحة لم تقدم أي مقترحات جديدة لإعادة العمل بالحظر الشامل بعد إلغائه بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واعتماد الجزئي فقط".وأضاف، أن "العودة للحظر الشامل يحددها الموقف الوبائي مستقبلا".بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القرار الأخير للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية نص على فرض الحظر الجزئي فقط ولتوقيتات محددة ولن يكون هناك حظر شامل ليومين في الأسبوع في الوقت الحاضر".وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قراراً بإلغاء الحظر الشامل واعتماد الجزئي طيلة أيام الأسبوع ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجرا.

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