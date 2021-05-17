فاوتشي: الذين تلقوا كامل جرعات لقاح كورونا بإمكانهم عدم استخدام الكمامات

2021/05/17 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار الطبي للبيت الأبيض الأميركي انتوني فاوتشي ان الذين تلقوا كاملَ جرعاتهم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بإمكانهم عدمُ استخدام الكمامات الواقية.

وقال فاوتشي المتخصصُ في علم المناعة ومديرُ المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ان ما لا يقل عن مئةٍ وتسعة َ عشر مليون َ أميركي تلقوا الجرعاتِ الكاملة من اللقاح لغايةِ الان، وهو ما يؤهلهم للتنقل ِ وارتيادِ الأماكن العامة والمغلقة من دون الحاجةِ الى استخدام الكمامات، على ان يلجأ هؤلاءِ الى استخدامِها في الأماكن شديدةِ الاكتظاظ.

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