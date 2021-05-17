مفوضية حقوق الانسان: السجون تفتقر للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين

2021/05/17 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، إن السجون َ ومراكز َ الاحتجاز العراقية تفتقر للمعايير الدولية في التعامل ِ مع النزلاء والموقوفين.

واكد الغراوي، أن أغلبَ السجون ومراكز الاحتجاز مازالت تشهد العديدَ من التحديات والمشكلات خاصة ً ما يتعلق بالاكتظاظِ وتأخر إطلاق ِ السراح والزياراتِ العائلية والضمانات القانونية وموضوع ِ الغذاء والصحة وقِدم ِ السجون ومراكز الاحتجاز وتعددِ إدارة السجون ومراكز الاحتجاز.

ونبه الغراوي الى ضرورةِ تطبيق معايير ِ حقوق الانسان في ملفِ السجون مطالبا الحكومة والبرلمان بمعالجةِ اكتظاظ السجون وإيقافِ الهدر المالي الحاصل بسببِ تعدد إدارة السجون ومراكز الاحتجاز.

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