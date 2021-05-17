2021/05/17 | 16:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية شسجلت في عموم المحافظات العراقية 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5447 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 41 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3552 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3552 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).