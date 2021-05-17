العراق.. بيان أمني بشأن سيارة تحمل مواد متفجرة (صورة)

2021/05/17 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، العثور على رمانتين هجوميتن مع الصواعق مخبئة داخل إحدى العجلات، مبينة ان عملية الضبط تمت خلال تفتيش ساحات وقوف السيارات من قبل قسم إدارة وتدريب الكلاب البوليسية (k9).

وقالت المديرية في بيان اليوم، (17 ايار 2021)، انه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني وضمن الواجبات اليومية والتفتيش المستمر للعجلات بغية تعزيز الأمن والاستقرار لمدينة كربلاء، عثر قسم إدارة وتدريب الكلاب البوليسية ( k9) على رمانتين هجوميتن مع الصواعق مخبئة داخل إحدى العجلات".

وأضاف البيان، "وقد تمكنت مفرزة من قسم إدارة وتدريب الكلاب البوليسية وخلال تفتيشها المستمر لساحات وقوف العجلات وخلال تفتيشها بواسطة الـ(k9) تم ضبط الرمانتين الهجمومين وتم ابعادها عن المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع: "هذا وتجدد قيادة شرطة كربلاء والمنشآت دعوتها لجميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية وإبلاغها عن أي حالة مشبوهة من أجل ابعاد الخطر وحماية الأهالي".

A.A

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