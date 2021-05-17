مصرع طفل بالماء الحار في ذي قار

2021/05/17 | 16:56 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر أمني في ذي قار، الاثنين، بمصرع طفل نتيجة احتراقه بالماء الحار شمال الناصرية.

وقال المصدر لـNRT عربية (17 ايار 2021) أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي نتيجة احتراقه بالماء الحار في قرية مويلحة بقضاء الدواية شمالي مدينة الناصرية."

واضاف المصدر أن "الطفل بقي ثلاثة ايام في منزله يعالجه ذويه دون نقله للمستشفى مما ادى لتأزم وضعه الصحي ووفاته."

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