الصحة: العودة لحظر التجوال الشامل يحددها شيء واحد

2021/05/17 | 17:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم صدور توصيات جديدة بشأن الحظر بعد انتهاء الأسبوع الجاري.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي إن “الصحة لم تقدم أي مقترحات جديدة لإعادة العمل بالحظر الشامل بعد إلغائه بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واعتماد الجزئي فقط”.وأضاف، أن “العودة للحظر الشامل يحددها الموقف الوبائي مستقبلا”.[…]

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