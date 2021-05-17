عدّاد حالات الشفاء يتفوق على إصابات كورونا في قاطع الرصافة

2021/05/17 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الاثنين، التوزيع الجغرافي اليومي للإصابات الجديدة وحلات الشفاء من فيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

259 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع الرصافة 6 حالات

قطاع النهروان 63 حالة

قطاع الصدر 61 حالة

قطاع الشعب 59 حالة

قطاع بغداد جديدة 13 حالة

قطاع المدائن 58 حالة

قطاع الاستقلال 19 حالة

قطاع البلديات الأول 24 حالة

قطاع البلديات الثاني 11 حالة

50 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

19 حالة في مدينة الصدر

5 حالات في الشعب

7 حالت في البلديات

4 حالات في منطقة بغداد الجديدة

5 حالات في منطقة النهروان

حالتان في منطقة الحرية

حالتان في منطقة حي تونس

4 حالات في منطقة الكرادة

حالتان في منطقة زيونة

حالتان في منطقة المشتل

حالتان في منطقة الجادرية

وبينت، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 156501 توفي منهم 1686، ومتبقي قيد العلاج 6393".

وذكرت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1009 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة":

وأضافت أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

201حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

15 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

79 حالة شفاء في منطقة النهروان

105 حالة شفاء في منطقة البلديات

55 حالة شفاء في منطقة الامين

75 حالة شفاء في منطقة بغداد الجديدة

80 حالة شفاء في حي الزعفرانية

55 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

85 حالة شفاء في منطقة الشعب

35 حالة شفاء في منطقة الحسينية

65 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

28 حالة شفاء في منطقة المشتل

35 حالة شفاء في منطقة بوب الشام

30 حالة شفاء في منطقة الحبيبية

18 حالة شفاء في منطقة الضباط

28 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

20 حالة شفاء في منطقة الطالبية

وافادت الدائرة أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 148422 حالة شفاء".

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