بايدن لاحتواء العنف الاسرائيلي-الفلسطيني وليس لإنهائه 

2021/05/17 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية الأسبوع الثاني من الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين وخاصة في غزة، يواصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعامله مع الأزمة، وكأنها لا تتطلب منه اهتماما شخصيا وثابتا وملحّ

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