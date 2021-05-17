2021/05/17 | 17:04 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل الاردني : المملكة تواصل الاتصالات لوقف التصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الاردني : المملكة تواصل الاتصالات لوقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الاردني : المملكة تواصل الاتصالات لوقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).