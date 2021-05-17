2021/05/17 | 17:04 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات الغارات الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الغارات الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الغارات الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).