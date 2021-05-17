عن رفيقي فؤاد النمري وفرضيَّة فائض القيمة - عبدالرزاق دحنون

2021/05/17 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون تعليق منTaha Y.



Farhanتحية طيبةالسيد فؤاد النمريفي مقابلتك على قناة الحوار المتمدن ذكرت بأن تطور وسائل الإنتاج وانخفاض عدد العاملين يؤدي إلى انخفاض مستوى الربح، فهل توضح لنا كيف يحصل ذلك؟جواب الرفيق فؤاد النمريالسيدطه فرحان على صفحة الفيسبوك في الحوار المتدن2021 / 5 / 17 - 08:13 الساعةأشار ماركس إلى أن أدوات الإنتاج تتطور تقنياً باستمرار وتزداد فعاليتها في ا ......





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