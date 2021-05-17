2021/05/17 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ " … قبل سنوات ، حرصَ العَم علاوي على النهوض مُبّكِراً ، وتوّجهَ الى مركز الإقتراع في الثامنة والنصف صباحاً ، كي يُدلي بصوته في الإنتخابات .
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#امين_يونس ـ " … قبل سنوات ، حرصَ العَم علاوي على النهوض مُبّكِراً ، وتوّجهَ الى مركز الإقتراع في الثامنة والنصف صباحاً ، كي يُدلي بصوته في الإنتخابات .
فوجدَ بضعة أنفارٍ سبقوه الى الحضور ، فتمعنَ في وجوه النساء مَلِياً .
وضع إشارات على ورقة التصويت ، كيفما إتفق ، فلم يكُن في الواقع مُهتماً كثيراً بِمَنْ سيفوز أو مَنْ سيخسر ، فقد باتَ يدرك أن جُلّهُم من نفس الطينة البائسة .
وضع ورقته في الصندوق .
ثم سألَ ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنْ .. تخابات - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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