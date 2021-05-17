وزير البيشمركة: عملية الاصلاح اوقفت هدر مبالغ مالية كبيرة

2021/05/17 | 17:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم الاثنين، وقف هدر مبالغ مالية ضخمة في الوزارة واعادتها الى خزينة الدولة، مؤكدا معالجة خلل فني تسبب بتأخير الرواتب وانه خلال الاسابيع المقبلة سيتم صرف رواتب الالوية المشتركة التابعة لوزارة البيشمركة.

وقال اسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان كوردستان، إن "مشروع الاصلاح في وزارة البيشمركة ربما يسير بشكل بطيء"، مبيناً أن "المشروع بحاجة الى وقت ومراحل لتنفيذه".

وأكد الوزير، أن "عملية الاصلاح في الوزارة سينفذ في النهاية، وسيتحقق حلم كل كوردي بتشكيل قوة موحدة من البيشمركة".

وأضاف، أنه "وخلال البدء بعملية الاصلاح، قمنا بوقف هدر مبالغ مالية كبيرة من خلال اعادة صرفها بشكل يتناسب مع احتياجات قوات البيشمركة"، مبينا ان "خللاً فنياً حدث بسبب تأخر دفع رواتب الوية البيشمركة التابعة للوزارة وتمت معالجته".

وأشار الوزير شورش اسماعيل، إلى أن "مقاتلي البيشمركة قد عانوا خلال هذه الفترة بسبب تاخر دفع رواتبهم".

PUKmedia

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