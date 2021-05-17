مستقل وشكل الحظر في العراق وإمكانية استثناء “الملقحين”.. الصحة تضع النقاط على الحروف

2021/05/17 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم صدور توصيات جديدة بشأن الحظر بعد انتهاء الأسبوع الجاري، فيما بينت امكانية استثناء الملقحين من الحظر.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي للوكالة الرسمية، إن “الصحة لم تقدم أي مقترحات جديدة لإعادة العمل بالحظر الشامل بعد إلغائه بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واعتماد الجزئي فقط”.

وأضاف، أن “العودة للحظر الشامل يحددها الموقف الوبائي مستقبلا”.

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للوكالة الرسمية، أن “القرار الأخير للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية نص على فرض الحظر الجزئي فقط ولتوقيتات محددة ولن يكون هناك حظر شامل ليومين في الأسبوع في الوقت الحاضر”.

من جانب اخر أكدت وزارة الصحة، ان استثناء الافراد من متلقي الجرعتين امر غير ممكن على المستوى الفردي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، ان ” البيئة المحيطة بالمواطنين قد تكون موبوءة بالفيروس وهنا تدخل إجراءات الصحة على التشديد”، مؤكدا، انه “لم نصل النسبة الامنة من الملقحين حتى الان”.

وأضاف، انه” متى ما بلغت نسبة الملقحين بالجرعتين 80 بالمئة في ذلك الوقت بالإمكان اصدار استثناء او تخفيف الإجراءات الوقائية”.

وشار الى ان” تحصن الفرد والتزامه بالإجراءات الصحية لا تحمية من البيئة المحيطة التي قد تكون هي مصدر للوباء”.

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