الأعرجي يبحث مهام حلف “الناتو” في العراق مع قائد البعثة الجديد

2021/05/17 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، عمل بعثة حلف الناتو في العراق، مع قائد البعثة الجديد في البلاد اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد.وذكر مكتب الأعرجي في بيان، أنه “استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد، وبحثا عمل البعثة […]

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