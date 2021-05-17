2021/05/17 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت الإذاعة الكاتالونية المحلية "RAC1" أن مسيرة رونالد كومان مع نادي برشلونة اقتربت من نهايتها، بعدما فشل المدرب الهولندي في كسب ثقة الرئيس خوان لابورتا.

وأوضحت الإذاعة أن لابورتا التقى، الأسبوع الماضي، كومان في مطعم فيا فينيتو في برشلونة لمناقشة ما وصف بـ"الخطط المستقبلية".

وذكرت: "بنسبة 99 بالمئة، سيجري حسم مصير المدرب الهولندي رسميا الأسبوع المقبل".

من جهتها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إنه على الرغم من الفوز بلقب كأس الملك هذا العام، إلا أن بداية الموسم المخيبة للآمال وسلسلة النتائج الأخيرة السيئة كان لها دور أساسي في اتخاذ القرار القاضي بإنهاء عقد كومان.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفريق الكتالوني شرعت في البحث عن بديل كومان، حيث تركز أضواءها على تشافي هيرنانديز، لإعادته إلى أسوار "كامب نو" بصفته مدربا هذه المرة.

وتابعت: "هناك أسماء أخرى مرشحة لتدريب برشلونة، وهي: "يورغن كلوب وميكيل أرتيتا وتين هاغ وجوردي كرويف".

المصدر:Sky news

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة إسبانية تحدد بديل كومان في برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة إسبانية تحدد بديل كومان في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).