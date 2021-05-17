وزارة الداخلية توضح بشأن صرف مستحقات العلاوات والترقيات

2021/05/17 | 17:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن عدم صرف المستحقات المترتبة على العلاوات والترقيات.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان، أن “وزارة الداخلية من خلال دوائرها المعنية تسعى الى اعطاء حقوق الضباط والمراتب والموظفين والعمل على متابعة احتياجاتهم وطلباتهم وتخصيص قنوات متعددة للنظر بجميع القضايا التي تخصهم”.وأضاف “إلا ان البعض يعمد على […]

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