الداخلية العراقية تصدر توضيحاً بشأن مستحقات العلاوات والترقيات

2021/05/17 | 17:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن صرف المستحقات المالية المترتبة على العلاوات والترقيات.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له اليوم الإثنين إن "زج اسم مفاصل الوزارة على أنها هي السبب بعدم صرف المستحقات المالية، …

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