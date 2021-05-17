اعتقال أجانب في العراق.. والشرطة توضح السبب

2021/05/17 | 17:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الاثنين، اعتقال 21 شخصا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم قانون اقامة الاجانب.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (17 ايار 2021)، انه "باشراف قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، وفي اطار تعزيز الامن المجتمعي وفرض القانون، قيادة شرطة محافظة واسط ومن خلال تشكيلاتها في عموم المحافظة تلقي القبض على ( 21 ) مخالفا من جنسيات مختلفة داخل المحافظة".

وأوضح البيان، "وذلك لمخالفتهم قانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "وقد تم احالة جميع المخالفين الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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