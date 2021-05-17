الحكيم يدعو الشعب العراقي الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة

2021/05/17 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيسُ تيار الحكمة عمار الحكيم الشعبَ العراقي الى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الحكيم في تغريدةٍ له على تويتر إن تغييرَ الأوضاع وتحقيقَ الإصلاح في البلاد يأتي من خلال المشاركةِ الواعية الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المبكرة مشددا على ضرورة مشاركةِ الشعب العراقي بصورةٍ واسعة في الانتخابات المقبلة والتي من المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين َ الأول المقبل.

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