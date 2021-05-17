2021/05/17 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب التقاط ُ صورةِ سيلفي بانقلابِ زورق ٍ في اندونيسيا وغرق ِ سبعةِ اشخاص وفقدان اثنين ِ آخرين ِ كانوا على متنه.

قال مديرُ الشرطة المحلية في جزيرة جافا أحمد لطفي ان عشرين شخصا ركبوا القاربَ وهو رقمٌ أكبرُ من طاقته الاستيعابية، ثم تجمَعوا في جهةٍ واحدة منه بغية التقاطِ صورةٍ جماعيةٍ لهم بطريقةِ السيلفي، وهو ما أدى الى اختلال ِ توازن القارب، مبينا ان فرقَ الطوارئ تمكنت من انقاذِ أحدَ عشر شخصا من ركاب القارب في وقتٍ توفي سبعة ٌ آخرون غرقا، فضلا على استمرار البحث عن مفقودين ِ اثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة “سيلفي” تؤدي الى غرق 7 اشخاص في اندونيسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة “سيلفي” تؤدي الى غرق 7 اشخاص في اندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).