2021/05/17 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفدٌ عراقيٌ كبير من وزارة الدفاع العراقية، إلى بيروت لتسليم ِ الهبة العراقية التي أقرها مجلسُ الوزراء العراقي لمساعدة لبنان.

وقالت مصادر ُرسمية إن وفداً عراقياً كبيراً يضم اثني عشر قائداً عسكرياً وضابطاً إدارياً من وزارة الدفاع، وصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت مبينة ان الوفدَ سيسلم الهبة َ العراقية المقدرة َ بثلاثةِ ملايين دولار إلى قيادة الجيش اللبناني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي يصل بيروت لتسليم الهبة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي يصل بيروت لتسليم الهبة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).