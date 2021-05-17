كاميرا ’ناس’ ترافق انطلاق فعاليات مهرجان ’بحر النجف’

2021/05/17 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلق اليوم الاثنين، مهرجان "بحر النجف"، الذي تضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة، وسط حضور بارز لمثقفي المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتجولت كاميرا "ناس"، (17 أيار 2021)، في موقع "بحر النجف"، وسلطت الضوء على فعاليات المهرجان، فيما اجرت لقاءات مع الحاضرين والمشاركين في فعالياته التي تضمنت استعراض الخيول، والرسم، والعزف، فضلا عن توفير مساحة للتصوير الفوتوغرافي، وتقديم بعض الأعمال المسرحية، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

وطالب عدد من الحاضرين والمشاركين، بدعم "بحر النجف" وتوفير ميزانة خاصة له للارتقاء به.

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