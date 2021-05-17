هامشية الأدب بين الترفيهي والأيديولوجي 

2021/05/17 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام المراهقة الأولى، على مشارف العام السادس عشر، أكتشف عالم الأدب عموما، وعالم الشعر خصوصا.أقرأ فيه كثيرا؛ حتى تحوّل من هواية إلى شغل شاغل يلتهم الساعات الباقية من يومي الدراسي، فضلا عن أيام الإجازات التي يلتهمها بالكامل.

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