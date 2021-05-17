2021/05/17 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الاتحادية في بيان صحفي، إنه “تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين من الارهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وأضافت، “تمكنت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من القاء القبض على المطلوب (ع، ح، ا) الوارد اسمه ضمن قاعدة البيانات وفق المادة ٤/ إرهاب بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء اثناء التفتيش في سيطرة الشمالية (المركزية) ضمن قاطع عمليات سامراء”، مشيرةً إلى “إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه”.

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