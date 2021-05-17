روسيا تسجل 9328 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/17 | 17:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا 9328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 7181 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3573 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (763) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (701).وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، عن […]

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