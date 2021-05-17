طه أمين: التحالف مع الكتل السياسية سيكون وفق مصلحة شعب كوردستان

2021/05/17 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور طه امين، انه من الممكن ان يكون هناك حوار بين الكتل الكوردستانية لتوحيد الصف قبل اجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 10/10/2021.

وقال طه امين في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاثنين، ان هناك عدة اشهر على اجراء الانتخابات ومن الممكن ان يكون هناك حوار بين الكتل الكوردستانية قبل الانتخابات لتوحيد الصف، لكن بعد الانتخابات لا يمكن التكهن بما سيحصل وطبيعة التحالفات التي ستبنى، وهل ستكون هناك كتلة كوردستانية موحدة ام لا؟، مشددا على انه ان كان هناك تحالف يضم جميع الكتل الكوردستانية فهذا سيكون لمصلحة الكورد وتواجدهم في بغداد.

واضاف النائب طه امين ان التحالفات السياسية تبنى على اساس المصلحة، وتحالف كوردستان الذي يضم الاتحاد الوطني وحركة التغيير، سيرى ان كانت الكتل الشيعية والسنية لديها برنامج لمصلحة شعب كوردستان فيكون التحالف معهم هو الاقرب، والتحالف مع اي قوى شيعية او سنية سيعتمد على ما في برامج هذه القوى، وكيف ستكون خارطة العمل معها؟، مشددا على ان ذلك سيكون معتمدا على ما فيه مصلحة الشعب الكوردي.

PUKmedia / خاص

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