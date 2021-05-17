الكاظمي وروحاني يتفقان على أهمية مواصلة التحرك الجاد نصرةً القضية الفلسطينية

2021/05/17 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، على أهمية مواصلة التحرك الجاد نصرةً القضية الفلسطينية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فس بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكاظمي أجرى اتصالاً هاتفياً […]

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