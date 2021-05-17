الحكومة تطعن ببنود الموازنة.. وتطلب من القضاء باتخاذ هذا الاجراء

2021/05/17 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، تقديمها طعنا ببعض بنود الموازنة، فيما طلبت من المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم، (17 ايار 2021)، انه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة".

وأضاف البيان "وإذ تشير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديمها الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمر ولائي؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة".

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