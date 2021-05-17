الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد صحة المعلومات عن وجود عجز في رواتب وزارة الداخلية

2021/05/17 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صحة المعلومات التي تشير إلى وجود عجز في تعويضات العاملين بوزارة الداخلية.

وقالت الأمانة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة".

وأضافت "إذ تشير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقديمها الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب هذه الشريحة وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة".

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